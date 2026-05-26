Traffico Roma del 26-05-2026 ore 16 | 30

Da romadailynews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 16:30 del 26 maggio 2026, si è verificato un incidente nel traffico di Roma. La segnalazione è stata diffusa dal servizio di infomobilità, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla dinamica o sul numero di veicoli coinvolti. Il traffico in quella zona risulta congestionato a causa dell’incidente.

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