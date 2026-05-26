Traffico Roma del 26-05-2026 ore 16 | 30

Alle 16:30 del 26 maggio 2026, si è verificato un incidente nel traffico di Roma. La segnalazione è stata diffusa dal servizio di infomobilità, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla dinamica o sul numero di veicoli coinvolti. Il traffico in quella zona risulta congestionato a causa dell’incidente.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità un incidente sulla via Pontina rallenta il traffico tra Tor de' Cenci e il raccordo anulare direzione centro città altro incidente che provoca Code in tangenziale Tra il corso di Francia e viale della Moschea direzione i giovani Ma anche tra Tiburtina e la Salaria direzione Stadio Olimpico in zona Torrevecchia da ieri sera per il dissesto del manto stradale è chiusa al traffico via Cesare Lombroso 3 via Andrea Verga e via Ezio Sciamanna in Piazza del Popolo intanto è in corso la cerimonia di inaugurazione dei nuovi giochi della gioventù che si terranno poi... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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