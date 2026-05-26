Alle 14:30 del 26 maggio 2026, si segnala traffico in via Torrevecchia a Roma. La situazione è stata riferita dal servizio di informazione sulla mobilità, curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Non sono stati comunicati incidenti o chiusure, ma si consiglia di prestare attenzione alla viabilità nella zona.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a Torrevecchia per la borragine chiusa al transito via Cesare Lombroso traffico deviato in direzione Val Cannuta in centro sono in vigore limitazioni al transito nell'area di Piazza del Popolo e oggi pomeriggio dalle 17 si svolgerà la cerimonia di apertura delle fasi finali dei Giochi della Gioventù possibili chiusure e deviazioni anche sul Lungotevere Flaminio e sul Muro Torto venerdì trasporto pubblico a rischio per uno sciopero di 24 ore nell'ambito di una agitazione generale indetta da cinque sigle sindacali Roma e nel Lazio lo sciopero coinvolgerà i bus... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-05-2026 ore 14:30

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