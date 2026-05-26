Traffico Roma del 26-05-2026 ore 14 | 30

Da romadailynews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 14:30 del 26 maggio 2026, si segnala traffico in via Torrevecchia a Roma. La situazione è stata riferita dal servizio di informazione sulla mobilità, curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Non sono stati comunicati incidenti o chiusure, ma si consiglia di prestare attenzione alla viabilità nella zona.

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