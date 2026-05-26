Alle 11:30 del 26 maggio 2026, si registra traffico intenso a Roma. La situazione è aggiornata dal servizio di infomobilità gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Non sono indicati dettagli specifici sulle cause o le aree coinvolte.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso le arterie cittadine sul grande raccordo anulare coda in carreggiata interna dalla Roma Napoli allo svincolo della Laurentina in carreggiata esterna dalla Casilina alla Tiburtina e dalla Roma Fiumicino fino allo svincolo con la Pontina sulla A24 code tra lo svincolo di Portonaccio la tangenziale est e forti rallentamenti sulla Flaminia e tu via dei Colli Portuensi a Torrevecchia per una voragine chiusa al transito via Cesare Lombroso traffico deviato in direzione Val Cannuta in centro sono già in vigore limitazioni al transito nell'area di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-05-2026 ore 11:30

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Nel traffico di Roma

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