Traffico Roma del 26-05-2026 ore 08 | 30
Alle 8:30 del 26 maggio 2026, il traffico a Roma sulla carreggiata interna del raccordo è risultato molto intenso. Sono state segnalate lunghe code e rallentamenti tra vari punti della strada, creando difficoltà per gli automobilisti in transito. La situazione ha causato congestione e tempi di percorrenza più lunghi del normale in quella fascia oraria.
Luceverde Roma trovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e Ardeatina code a tratti anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina ancora tra il bivio per la Roma Fiumicino la via Pontina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code 3 raccordo in uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni incolonnamenti Sulla via Flaminia tra il raccordo e via dei due punti in direzione del centro città analoga situazione sulla via Salaria tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Nel traffico di Roma
Notizie e thread social correlati
Traffico Roma del 08-05-2026 ore 08:30Il traffico a Roma intorno alle 8:30 del 8 maggio 2026 presenta code sulla diramazione di Roma Nord.
Traffico Roma del 05-05-2026 ore 08:30Nella mattinata del 5 maggio 2026, alle 8:30, si è registrato un traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo anulare di Roma.
Temi più discussi: Incidente in autostrada: escavatore urta due cavalcavia e i detriti colpiscono un'auto. Roma-Civitavecchia chiusa; Smantellata un’organizzazione di traffico di droga sul Lido di Ostia, 26 arresti; Il traffico di droga e le videochiamate dal carcere per gestire lo spaccio, i nomi delle 26 persone arrestate; Giro d'Italia, le strade chiuse per la tappa Aosta-Pila del 23 maggio.
Qualità dell’aria, traffico e mobilità urbana: quanto sono sostenibili le città italiane? L’11 giugno a Roma la presentazione del IX Rapporto #MobilitAria2026 di Kyoto Club e CNR-IIA. Info e iscrizioni #MobilitàSostenibile #QualitàDellAria kyotoclub.org/it/la x.com
Radio DolceMusica by ITR. . ROMA 20/05/2026 – TRAFFICO DI DROGA ALLE CASE ROSSE, 26 ARRESTI Traffico di sostanze stupefacenti sul lido di Ostia. Smantellato sodalizio criminale nella piazza di spaccio delle case rosse. 26 persone arrestate. #IT facebook
Traffico Roma del 26-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra Casilina e doppia code a tratti anche in esterna ... romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria regionale Come di ... romadailynews.it
Dove vedere la finale del Giro d'Italia dal vivo? reddit