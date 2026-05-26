Traffico Roma del 26-05-2026 ore 08 | 30

Notizia in breve

Alle 8:30 del 26 maggio 2026, il traffico a Roma sulla carreggiata interna del raccordo è risultato molto intenso. Sono state segnalate lunghe code e rallentamenti tra vari punti della strada, creando difficoltà per gli automobilisti in transito. La situazione ha causato congestione e tempi di percorrenza più lunghi del normale in quella fascia oraria.