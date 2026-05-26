Traffico Lazio del 26-05-2026 ore 17 | 30
Nel Lazio, alle 17:30 del 26 maggio 2026, si registra un aumento del traffico in uscita da Roma. Si segnalano code sulla Cristoforo Colombo, con veicoli rallentati in direzione sud. La circolazione appare congestionata soprattutto nelle zone periferiche e lungo le principali arterie di collegamento con l’hinterland. Nessun incidente segnalato, ma si consiglia di prevedere tempi di percorrenza più lunghi per chi si muove in questa fascia oraria.
luce verde Lazio Buon pomeriggio traffico in aumento in uscita da Roma con code sulla Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia ma ci sono code anche sulla via Flaminia sempre in uscita da Roma tra il cimitero di Prima Porta e Malborghetto rallentamenti e code poi sulle due carreggiate del raccordo anulare tra la Roma e Fiumicino e La Romanina in carreggiata esterna tra la Nomentana e La Rustica in interna possibili rallentamenti poi sulla via Flaminia interessante a dei lavori in Trentino saltuari tra Riano Flaminio e Castelnuovo di Porto si registrano code sulla via Pontina tra il bivio per Ardea e via. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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