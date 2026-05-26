luce verde Lazio Buon pomeriggio traffico in aumento in uscita da Roma con code sulla Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia ma ci sono code anche sulla via Flaminia sempre in uscita da Roma tra il cimitero di Prima Porta e Malborghetto rallentamenti e code poi sulle due carreggiate del raccordo anulare tra la Roma e Fiumicino e La Romanina in carreggiata esterna tra la Nomentana e La Rustica in interna possibili rallentamenti poi sulla via Flaminia interessante a dei lavori in Trentino saltuari tra Riano Flaminio e Castelnuovo di Porto si registrano code sulla via Pontina tra il bivio per Ardea e via. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 26-05-2026 ore 17:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI…

Notizie e thread social correlati

Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 17:30Alle 17:30 di oggi, si registrano code sulla A24 tra la Valle del Salto e Roma, nel tratto che collega la capitale con l’Aquila e Teramo.

Traffico Lazio del 17-05-2026 ore 17:30Alle 17:30 di domenica 17 maggio, nel Lazio, si registrano alcune interruzioni del traffico a Roma, con aggiornamenti forniti dalla centrale di...

Temi più discussi: Derby Roma-Lazio e finale degli Internazionali di tennis: il piano sicurezza, le strade chiuse e i bus deviati; Autovelox nel Lazio, settimana di controlli: le strade dove rischi la multa fino al 31 maggio 2026; Operazione anti droga a Ostia, smantellata rete con 26 arresti; Le strade chiuse a Roma sabato 16 e domenica 17 maggio 2026.

Traffico Lazio del 26-05-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati rallentamenti per lavori in corso sulla A24 roma-l'aquila-teramo all'altezza di Vicovaro Mandela in direzione Teramo ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria regionale Come di ... romadailynews.it