Alle 09:30 del 26 maggio 2026, sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo si segnalano rallentamenti a causa di lavori in corso. La circolazione è rallentata in entrambe le direzioni, con traffico congestionato nel tratto interessato. Non sono stati riportati incidenti o blocchi completi. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore, si consiglia di pianificare percorsi alternativi o di verificare aggiornamenti.

Luceverde Lazio Bentrovati rallentamenti per lavori in corso sulla A24 roma-l'aquila-teramo all'altezza di Vicovaro Mandela in direzione Teramo intenso il traffico sulla via Pontina con code tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma a Roma trafficata la carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e da Appia code a tratti anche in esterna tra Prenestina e ti butti ne dà ancora al bivio per la Roma Fiumicino e la via Pontina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor Cervara e Viale Togliatti in direzione della tangenziale est traffico incolonnato sulla via Appia tra Ciampino e di raccordo anulare proseguono... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 26-05-2026 ore 09:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI…

Notizie e thread social correlati

Traffico Lazio del 09-05-2026 ore 09:30Alle ore 9:30 del 9 maggio 2026, il traffico nella regione Lazio si presenta scorrevole lungo le principali arterie stradali.

Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 09:30Il traffico nella regione Lazio il 5 maggio 2026 alle 9:30 presenta alcune criticità a Roma, secondo le informazioni fornite dal servizio di...

Temi più discussi: Autovelox nel Lazio, settimana di controlli: le strade dove rischi la multa fino al 31 maggio 2026; Roma, sciopero dei trasporti venerdì 29 maggio: mezzi Atac, Cotral e Fs a rischio; Galleria Tempio di Giove, riapertura per l’estate. Poi la ripresa dei lavori; Roma: Traffico di sostanze stupefacenti. Smantellato dalla Guardia di Finanza sodalizio criminale nella piazza di spaccio delle Case rosse. 26 persone arrestate.

Traffico Lazio del 26-05-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati rallentamenti per lavori in corso sulla A24 roma-l'aquila-teramo all'altezza di Vicovaro Mandela in direzione Teramo ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità assoluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura l'incidente sulla ... romadailynews.it