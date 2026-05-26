Traffico Lazio del 26-05-2026 ore 09 | 30

Da romadailynews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 09:30 del 26 maggio 2026, sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo si segnalano rallentamenti a causa di lavori in corso. La circolazione è rallentata in entrambe le direzioni, con traffico congestionato nel tratto interessato. Non sono stati riportati incidenti o blocchi completi. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore, si consiglia di pianificare percorsi alternativi o di verificare aggiornamenti.

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Luceverde Lazio Bentrovati rallentamenti per lavori in corso sulla A24 roma-l'aquila-teramo all'altezza di Vicovaro Mandela in direzione Teramo intenso il traffico sulla via Pontina con code tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma a Roma trafficata la carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e da Appia code a tratti anche in esterna tra Prenestina e ti butti ne dà ancora al bivio per la Roma Fiumicino e la via Pontina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor Cervara e Viale Togliatti in direzione della tangenziale est traffico incolonnato sulla via Appia tra Ciampino e di raccordo anulare proseguono... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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