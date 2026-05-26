Traffico internazionale di cocaina scoperta raffineria di droga nel Reggino

Una raffineria di cocaina clandestina è stata trovata nelle campagne della provincia di Reggio Calabria, in un’area di Sant’Agata del Bianco. L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, ha portato al fermo di quattro persone ritenute coinvolte nel traffico internazionale di droga. La scoperta si inserisce in un’indagine più ampia che ha portato al smantellamento di un'organizzazione dedita alla produzione e allo smistamento di sostanze stupefacenti.

Si è conclusa nelle campagne della provincia di Reggio Calabria, con la scoperta di una raffineria clandestina della cocaina a Sant’Agata del Bianco, la maxi indagine antidroga coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma che ha portato al fermo di quattro persone ritenute parte di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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TRAFFICO DI COCAINA NELL'ALTA PADOVANA: ARRESTATO IN SPAGNA UN LATITANTE ALBANESE | 08/04/2026

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