Raffineria di cocaina nella villetta I carabinieri arrestano tre persone Sequestrati oltre sette chili di droga

I carabinieri hanno messo fine a un’attività di produzione di cocaina in una villetta, arrestando tre persone. Durante l’intervento sono stati sequestrati oltre sette chili di droga. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha portato alla scoperta di una raffineria artigianale all’interno di un'abitazione privata. Le persone coinvolte sono state portate in caserma per gli approfondimenti di rito.

Blitz dei carabinieri in una villa dove è stata scoperta una raffineria di cocaina: tre persone in manette. A oltre un anno dall’arresto di un ristoratore folignate scoperto con oltre 60 chili di cocaina, i carabinieri sgominano un’altra organizzazione dedita al commercio in grandi quantità di stupefacenti. L’operazione ha visto in azione i carabinieri del Ros in collaborazione con i colleghi del comando provinciale di Perugia e della compagnia di Foligno, che mercoledì scorso hanno eseguito una perquisizione nella villa a Foligno. Un uomo e una donna rumeni di 27 e 47 anni e un colombiano 44enne sono stati arrestati per i reati di produzione, raffinazione e detenzione ai fini di spaccio di droga.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raffineria di cocaina nella villetta. I carabinieri arrestano tre persone. Sequestrati oltre sette chili di droga Notizie correlate Sciacca, blitz dei Carabinieri: sequestrati chili di droga e cocaina? Cosa sapere Carabinieri a Sciacca arrestano un ventottenne con 8,2 chili di hashish e cocaina. Giugliano in Campania: quasi 3 chili di droga tra i detersivi. Sequestrati anche 5mila euro. Carabinieri arrestano un 36enneIn casa oltre 2,5 chili di droga tra marijuana e hashish, materiale per il confezionamento e oltre 5mila euro in contanti E’ primo pomeriggio quando... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Villa trasformata in una raffineria di cocaina: tre arresti; Raffineria di cocaina nella villetta. I carabinieri arrestano tre persone. Sequestrati oltre sette chili di droga; Foligno, scoperta raffineria di cocaina in una villa: tre arresti; Scoperta una raffineria di droga: tre arresti. Raffineria di cocaina nella villetta. I carabinieri arrestano tre persone. Sequestrati oltre sette chili di drogaPer la prima volta in Umbria scoperto un laboratorio di trasformazione della sostanza stupefacente. Al vaglio i cellulari dei fermati e due manoscritti in italiano e spagnolo sulla lavorazione della ... lanazione.it Scoperta una raffineria di droga: tre arrestiIl laboratorio in una villa di Foligno. All'interno quasi otto chili di cocaina e strumenti per la lavorazione ... rainews.it Gli Stati Uniti inaspriscono le sanzioni contro il settore energetico iraniano, colpendo una raffineria con sede in Cina e circa 40 società di trasporto marittimo e navi legate alle esportazioni di petrolio di Teheran. Lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro, pr - facebook.com facebook Shell ha detto che la raffineria di Pernis, la più grande d'Europa, sta lavorando a pieno ritmo per produrre carburante per aerei. L'Ue è dipendente dalle forniture di jet fuel che arrivano dal Medioriente. La Commissione vuole intervenire. x.com