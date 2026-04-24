Fuori è una villa dentro una raffineria di droga | scoperti oltre 7 chili di cocaina

Nella giornata del 24 aprile 2026, i carabinieri del ROS di Perugia e Foligno hanno individuato una raffineria di droga nascosta all’interno di una villa nel centro della città. Durante l’operazione, sono stati sequestrati più di sette chili di cocaina, che erano stati stoccati e lavorati all’interno della proprietà. La scoperta ha portato al fermo di alcune persone ritenute coinvolte nel traffico di sostanze stupefacenti.

Foligno, 24 aprile 2026 - Scoperta dai Ros di Perugia e Foligno una vera e propria raffineria di droga all'interno di una villa a Foligno. L'operazione ha portato all'arresto di tre stranieri, un uomo e una donna rumeni di 27 e 47 anni, e un colombiano 44 enne. Lo scenario In una stanza della dimora i Ros hanno trovato un laboratorio artigianale e clandestino per la trasformazione della pasta di coca grezza in cocaina cloridrato. All’interno del laboratorio sono stati rinvenuti circa 7,4 kg di cocaina lordi (fra quella già lavorata e quella ancora in pasta grezza), varie tipologie di solventi chimici e attrezzature utilizzate...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fuori è una villa, dentro una raffineria di droga: scoperti oltre 7 chili di cocaina Notizie correlate Leggi anche: Villa trasformata in una raffineria di cocaina: tre arresti Maxi sequestro di droga a Catania: scoperti 5 chili di cocaina nascosti in un’auto rubataABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli sul territorio e segnalazione decisiva Un’importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Arte fuori dal museo, l’arte etrusca si fa strada tra Villa Giulia e Palazzo Dama; Milano Design Week 2026: come funziona davvero quest’anno, raccontato da chi ci lavora; A Milano apre l'unica villa dell'architetto Franco Albini solo per il Fuorisalone; Alcova torna a Milano per il Fuorisalone 2026 e apre la villa urbana di Albini mai vista prima. Villa Pestarini da scoprire, nel gioiello di Albini l’armonia tra oggetti e arrediNon solo bianco radicale, ma rosa, turchese, verde bosco, giallo sole. Una villa unifamiliare, la sola milanese progettata da Franco Albini nel 1938, si svela per la prima volta con Alcova. Il viaggio ... milano.repubblica.it Alcova 2026 a Milano: Villa Pestarini e Ospedale Baggio al FuorisaloneAlcova 2026 (20-26 aprile): 131 espositori tra Villa Pestarini di Franco Albini, aperta per la prima volta, e Ospedale Militare di Baggio. Biglietti, orari, guida. milanofree.it Un tiro, una bordata da fuori area, che può salvarvi la vita: chi scegliete Questi i top scorer per gol da fuori area degli ultimi 10 anni in Serie A: - Dybala 25 gol - Mertens 16 gol - Calhanoglu 20 gol - Malinovskyi 20 gol - Milinkovic- Savic 16 gol - Berardi 16 g - facebook.com facebook Alla fine #Gasperini ha vinto e fatto fuori #Ranieri. Da qui in poi pieni poteri e anche piene responsabilità che significa obbligo di non fallire il piazzamento in Champions League l’anno prossimo (quest’anno evidentemente non ce la farà, ma ha certificato che x.com