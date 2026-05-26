traffico in tilt due incidenti e cinque feriti

Nel pomeriggio di ieri, a Porto d’Ascoli, si sono verificati due incidenti stradali che hanno causato traffico in tilt. Il primo si è verificato in via Mare, di fronte alla Pasticceria delle Rose, mentre il secondo sulla sopraelevata vicino all’area di servizio Agip. Cinque persone sono rimaste ferite in totale.

Cinque persone sono rimaste ferite in due incidenti stradali accaduti nel pomeriggio di ieri a Porto d’Ascoli: il primo in via Mare, di fronte alla Pasticceria delle Rose, e il secondo sulla sopraelevata all’altezza dell’area di servizio Agip. Procediamo per ordine. In via Mare il conducente di un camion con cestello elevatore è entrato in collisione frontale con un’auto condotta da una donna che procedeva dalla corsia opposta. Nel sinistro la conducente dell’auto è rimasta ferita in modo piuttosto serio ed è stata trasportata al pronto soccorso di San Benedetto. Danni minori per il giovane operaio che conduceva il camion, trasportato in ospedale per accertamenti a seguito di piccoli traumi agli arti inferiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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