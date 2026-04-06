Nel tardo pomeriggio di oggi, un incidente ha coinvolto cinque auto sul ponte di Ponte della Priula, al confine con il territorio comunale di Nervesa. Sul posto sono stati soccorsi 14 feriti, di cui due in condizioni gravi. L'incidente ha causato un blocco del traffico sulla strada Pontebbana, creando disagi e rallentamenti nella zona. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

SUSEGANA - Maxi incidente nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile a Ponte della Priula, proprio sul ponte, quindi sul confine con il territorio comunale di Nervesa. Secondo le prime stime, i veicoli coinvolti sono cinque, con 14 persone a bordo che sono state controllate dal Suem 118 arrivato sul posto dagli ospedali di Conegliano e Treviso con sei ambulanze. Tra di loro soltanto due hanno subito lesioni più gravi. I soccorsi Vigili del fuoco e sanitari, con l'ausilio dei carabinieri, stanno operando in una situazione di totale caos anche sul fronte della viabilità: la Pontebbana è completamente bloccata con code da Spresiano e Susegana. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente tra cinque auto sul ponte: 14 feriti, due gravi. Traffico in tilt sulla Pontebbana

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