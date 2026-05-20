Due incidenti in meno di un' ora | due feriti e traffico in tilt

Nella mattinata di mercoledì 20 maggio, due incidenti stradali sono avvenuti nel centro di Genova, causando il ferimento di due persone e provocando forti disagi alla circolazione. Entrambi gli incidenti si sono verificati a meno di un'ora di distanza l’uno dall’altro, creando rallentamenti e blocchi lungo le principali vie del capoluogo ligure. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i soccorsi e la gestione del traffico.

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