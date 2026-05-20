Due incidenti in meno di un' ora | due feriti e traffico in tilt
Nella mattinata di mercoledì 20 maggio, due incidenti stradali sono avvenuti nel centro di Genova, causando il ferimento di due persone e provocando forti disagi alla circolazione. Entrambi gli incidenti si sono verificati a meno di un'ora di distanza l’uno dall’altro, creando rallentamenti e blocchi lungo le principali vie del capoluogo ligure. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i soccorsi e la gestione del traffico.
Due incidenti stradali con feriti e traffico in tilt in meno di un'ora sulle strade genovesi. Gli episodi si sono verificati nella mattina di oggi, mercoledì 20 maggio, entrambi in pieno centro.Scooterista urtato da un'auto finisce al GallieraIl primo caso verso le 8,45 in corso Podestà: qui, per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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