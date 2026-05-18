Traffico internazionale di droga estorsione ed armi | 19 arresti
Nella provincia di Latina, dalle prime ore di oggi, lunedì 18 maggio, è in corso un’operazione che ha portato all’arresto di 19 persone. Le indagini hanno riguardato un traffico internazionale di droga, episodi di estorsione e il possesso di armi. Le forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni e sequestri. L’indagine si inserisce in un’attività volta a contrastare attività illecite di natura criminale in quella zona.
Una nuova vasta operazione è in corso dalle prime ore di oggi, lunedì 18 maggio, nella provincia di Latina. L’attività è condotta dai carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia nella città del nord pontino e anche a Cisterna, Nettuno e nelle province di Roma, Terni, L’Aquila, Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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