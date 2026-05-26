Traffico di droga armi ed esplosivi | blitz della Dda arresti anche nel Brindisino

Nella notte e all’alba, i carabinieri del comando provinciale hanno eseguito trenta misure restrittive in Salento e nel Brindisino, ordinate dal gip Francesco Valente e richieste dalla procura. L’operazione ha coinvolto traffico di droga, armi ed esplosivi, con l’attività che si è concentrata principalmente a Squinzano. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle specifiche accuse.

LECCE – Un’operazione antimafia tra la notte e l’alba nel Salento, con “epicentro” a Squinzano. I carabinieri del comando provinciale hanno infatti eseguito trenta misure restrittive sul territorio e anche in quello di Brindisi, emesse dal gip Francesco Valente, su richiesta della sostituta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Armi, esplosivi e droga nascosti in casa: arrestato a Oschiri

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