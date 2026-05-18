Le forze dell’ordine hanno eseguito un'operazione che ha portato all’emissione di 19 misure cautelari, coinvolgendo anche la provincia di Latina. L’indagine, iniziata da diverse settimane, ha portato al sequestro di ingenti quantità di droga e all’arresto di persone ritenute responsabili di un traffico internazionale. L’intervento è stato condotto nelle prime ore del mattino ed è parte di un’indagine più ampia sulla rete di distribuzione di sostanze stupefacenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’operazione scattata dalle prime ore della mattinata ha portato i Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia a eseguire un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 19 persone, gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione e porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia capitolina. Le attività hanno interessato Aprilia, Cisterna di Latina, Nettuno, Ciampino, Anzio, Velletri, Amelia, Cappadocia, Sant’Agata del Bianco e Castelletto Sopra Ticino, con il supporto dei Comandi territorialmente competenti, del Nucleo Cinofili di Ponte Galeria e del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Traffico internazionale di droga, blitz della DDA: 19 misure cautelari anche in provincia di Latina

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