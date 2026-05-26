Tradizioni popolari in Solopaca all’Abbazia di Telese la presentazione del libro di Cosimo Formichella
Sabato 30 maggio 2026, alle 17, presso l’Abbazia di Telese si è tenuta la presentazione del libro di Cosimo Formichella intitolato “Tradizioni popolari in Solopaca”. L’evento ha coinvolto un pubblico interessato a scoprire aspetti di memoria, cultura e identità locale. La presentazione ha previsto un confronto tra l’autore e i partecipanti, senza ulteriori interventi o discussioni pubbliche. La pubblicazione si focalizza su pratiche e usanze tradizionali della zona.
Tempo di lettura: < 1 minuto Un viaggio tra memoria, cultura popolare e identità del territorio. Sabato 30 maggio 2026, alle ore 17.30, l’Abbazia benedettina del Santo Salvatore de Telesia ospiterà la presentazione del libro “Tradizioni popolari in Solopaca” di Cosimo Formichella, nell’ambito della rassegna “Il Maggio dei Libri”. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Storica Valle Telesina Aps, con il patrocinio del Comune di San Salvatore Telesino. L’opera racconta usi, costumi, canti e testimonianze della tradizione popolare solopachese, offrendo uno spaccato autentico della cultura contadina e delle radici storiche del territorio sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie e thread social correlati
Un lunedì ricco di iniziative per Ekoclub, con la presentazione del libro di don Cosimo SchenaLunedì 27 aprile 2026, a Brindisi, si sono svolte diverse attività organizzate da Ekoclub International.
Leggi anche: Cassino, Presentazione del libro "All’ombra dell’Abbazia" di Luigi Costa