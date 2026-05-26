Tradizioni popolari in Solopaca all’Abbazia di Telese la presentazione del libro di Cosimo Formichella

Notizia in breve

Sabato 30 maggio 2026, alle 17, presso l’Abbazia di Telese si è tenuta la presentazione del libro di Cosimo Formichella intitolato “Tradizioni popolari in Solopaca”. L’evento ha coinvolto un pubblico interessato a scoprire aspetti di memoria, cultura e identità locale. La presentazione ha previsto un confronto tra l’autore e i partecipanti, senza ulteriori interventi o discussioni pubbliche. La pubblicazione si focalizza su pratiche e usanze tradizionali della zona.