Un lunedì ricco di iniziative per Ekoclub con la presentazione del libro di don Cosimo Schena

Lunedì 27 aprile 2026, a Brindisi, si sono svolte diverse attività organizzate da Ekoclub International. La giornata è iniziata con l’assemblea generale dei soci, seguita dalla presentazione del libro di don Cosimo Schena intitolato “Da quando ti ho trovato - Storia di amore, fede e amicizia”. Nel pomeriggio si è tenuto anche un seminario formativo dedicato al Modello 730.

BRINDISI - Una giornata ricca di iniziative, lunedì 27 aprile 2026, per Ekoclub International Brindisi: assemblea generale dei soci, presentazione del libro di don Cosimo Schena “Da quando ti ho trovato - Storia di amore, fede e amicizia”, seminario formativo per Modello 730.“La nostra.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate La Rassegna del Chiostro d'inverno chiude con il libro di Don Cosimo SchenaLa Rassegna del Chiostro d'inverno - Rassegna di libri con esposizioni pittoriche tematiche è al suo ultimo appuntamento per il 2026. “La preghiera e i social”, incontro a Martina Franca con Don Cosimo SchenaTarantini Time QuotidianoFede e comunicazione digitale al centro dell’incontro “La preghiera e i social”, promosso dalla Parrocchia Maria SS. Aggiornamenti e contenuti dedicati Don Cosimo Schena, un prete nell’era digitale: quando i social diventano voce del VangeloUn’idea con un’obiettivo: la tradizione non viene abbandonata, ma evoluta, lo smartphone può diventare, sorprendentemente un vangelo. È in questo scenario che nasce l’esperienza di don Cosimo, ... ilmattino.it Don Cosimo Schena è il prete più seguito: Ero fidanzato e sognavo di diventare padre poi la vocazioneIntervista a Don Cosimo Schena, a 46 anni è il prete italiano più seguito sui social. Su Fanpage.it racconta la sua storia da quando studiava ingegneria e sognava di diventare padre a quando lasciò la ... fanpage.it