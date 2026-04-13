Stalking al parroco assolta una 52enne Per il giudice il fatto non sussiste
Una donna di 52 anni è stata assolta dal giudice di Lecce dall'accusa di stalking nei confronti di un parroco. Durante il processo, che si è svolto con rito abbreviato e condizionato dall’esame dell’imputata, lei ha negato le accuse. Il gup Zizzari ha emesso la sentenza di assoluzione, dichiarando che “il fatto non sussiste”. La vicenda riguarda presunti atti persecutori nei confronti del sacerdote.
Il gup Zizzari ha emesso oggi il verdetto, all’esito del processo discusso col rito abbreviato condizionato dall’esame dell’imputata che aveva negato gli addebitiLECCE - Era accusata di atti persecutori ai danni di un.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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