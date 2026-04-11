Nel territorio della Vallesina, tra Jesi e le zone limitrofe, si registrano più di cento persone con diagnosi di disturbi dello spettro autistico. L’Asp Ambito 9 ha sottolineato questa cifra in vista dello spettacolo

Sono oltre cento le persone affette da disturbi dello spettro autistico tra Jesi e la Vallesina. Un dato significativo che l’Asp Ambito 9 pone al centro dell’attenzione in vista dello spettacolo "L’ordine del giorno", in programma domenica prossima alle 18 al Teatro Moriconi. La rappresentazione, curata dalla Compagnia H24, esplora la quotidianità di famiglie e caregiver, trasformando il palcoscenico in uno strumento di sensibilizzazione. L’intero incasso sarà devoluto alla Fondazione Vallesina Aiuta per sostenere la Working School, progetto avviato nel 2024 per offrire formazione professionale a giovani con disabilità. Grazie alla sinergia con aziende illuminate come Paradisi, Imesa e Clabo, dieci ragazzi tra i 16 e i 21 anni sono già impegnati in attività pratiche: dalla logistica alla ristorazione, fino alla gestione del verde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oltre cento le persone affette da disturbi dell’autismo in Vallesina

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