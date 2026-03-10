All' ordine del giorno ci sono tante interpellanze e mozioni torna a riunirsi il consiglio comunale

Il consiglio comunale di Cesena si riunirà giovedì 12 marzo alle 13, con all’ordine del giorno diverse interpellanze e mozioni. La seduta sarà presieduta dal presidente del consiglio e sarà trasmessa in diretta sul portale dell’ente. La riunione si svolgerà in presenza e potrà essere seguita dai cittadini online.

Giovedì 12 marzo, alle ore 13, tornerà a riunirsi il consiglio comunale di Cesena. I lavori, presieduti dal presidente del consiglio Filippo Rossini, saranno trasmessi in diretta sul portale dell’ente cesena.consiglicloud.it Giovedì 12 marzo, alle ore 13, tornerà a riunirsi il consiglio comunale di Cesena. I lavori, presieduti dal presidente del consiglio Filippo Rossini, saranno trasmessi in diretta sul portale dell’ente cesena.consiglicloud.it. La prima parte della seduta sarà dedicata alla presentazione di sei interpellanze. Ad aprire i lavori sarà il consigliere Damiano Censi (Fondamenta – Alleanza Verdi e Sinistra), che presenterà un’interpellanza relativa all’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell’ospedale ‘Santa Maria delle Croci’ di Ravenna. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

Nel 2025 18 sedute e sono state approvate 110 deliberazioni, torna a riunirsi il consiglio comunaleÈ articolato il bilancio dell’attività svolta dal consiglio comunale di Cesena nel corso del 2025, a testimonianza di un lavoro continuo di confronto...

Leggi anche: Torna a riunirsi il Consiglio comunale: tra i temi bilancio, lavori pubblici e gestione del territorio

Una raccolta di contenuti su All'ordine del giorno ci sono tante...

Temi più discussi: Assemblea di condominio, ordine del giorno valido anche se non dettagliato; Consiglio Comunale del 12 marzo: integrazione all’Ordine del Giorno; Avviso di convocazione del consiglio comunale 5 marzo 2026. Diretta streaming; Diano Marina, consiglio comunale straordinario il 10 marzo: i punti all’ordine del giorno.

Prossimamente: 9-22 marzo 2026Panoramica dei principali temi che saranno discussi nelle sessioni del Consiglio dell'UE delle prossime due settimane e prossimi eventi per i media. consilium.europa.eu

La nuova sfida di internet. Il falso è all’ordine del giornoLe fake news di oggi: sempre più pericolose e frequenti. Come riconoscerle e difenderci . CLASSE 2C - SCUOLA BROGI (SESTO FIORENTINO). msn.com

MEDIO ORIENTE | L'Idf ha emesso un ordine di evacuazione, raid imminenti su Tiro e Sidone in Libano #ANSA x.com

L'Idf ha emesso un ordine di evacuazione per alcuni edifici nelle città costiere libanesi di Tiro e Sidone, in vista di attacchi aerei contro le infrastrutture di Hezbollah. «Le Idf colpiranno le infrastrutture militari appartenenti all'organizzazione terroristica Hezbollah - facebook.com facebook