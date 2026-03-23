Arezzo, 23 marzo 2026 – Nuova seduta d el Consiglio Comunale convocata per giovedì 26 marzo alle 9 con diretta sul sito istituzionale e sul canale YouTube del Comune di Arezzo. Dopo la tradizionale apertura dedicata alle interrogazioni, sono all’ordine del giorno le variazioni al piano triennale dei lavori pubblici e all’elenco annuale per il 2026, al bilancio di previsione 20262028 e a quello dell’istituzione biblioteca, il piano economico-finanziario 20262028 di Atam, sei pratiche urbanistiche. La comunicazione sul piano integrato di salute 2026 approvato dalla conferenza integrata dei sindaci della zona aretina, nove fra mozioni e atti di indirizzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna il Consiglio Comunale, all’ordine del giorno anche le variazioni al piano triennale dei lavori pubblici

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