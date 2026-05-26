Tra fede e algoritmi | nasce il confessionale con l’intelligenza artificiale

Da ameve.eu 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’installazione artistica Il Confessionale AI trasforma un classico elemento della devozione religiosa in un punto di incontro tra l’essere umano e un algoritmo capace di ascolto e risposta. Il progetto, che prende il nome di The Algorithm Creed, esplora i confini tra la tecnologia moderna e l’identità personale attraverso un gesto antico quanto la fede. L’opera riprende la struttura fisica e l’estetica tipica del confessionale tradizionale, ma sostituisce la figura del sacerdote con un sistema di intelligenza artificiale. Chi si avvicina all’installazione si trova davanti a una macchina programmata per elaborare i dubbi, le emozioni e i pensieri privati di chi decide di aprirsi al dialogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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