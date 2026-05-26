L’installazione artistica Il Confessionale AI trasforma un classico elemento della devozione religiosa in un punto di incontro tra l’essere umano e un algoritmo capace di ascolto e risposta. Il progetto, che prende il nome di The Algorithm Creed, esplora i confini tra la tecnologia moderna e l’identità personale attraverso un gesto antico quanto la fede. L’opera riprende la struttura fisica e l’estetica tipica del confessionale tradizionale, ma sostituisce la figura del sacerdote con un sistema di intelligenza artificiale. Chi si avvicina all’installazione si trova davanti a una macchina programmata per elaborare i dubbi, le emozioni e i pensieri privati di chi decide di aprirsi al dialogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra fede e algoritmi: nasce il confessionale con l’intelligenza artificiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Entri e confessi i peccati a un algoritmo: a Milano arriva il confessionale guidato dall'intelligenza artificialeA Milano è stato inaugurato un nuovo tipo di confessionale che utilizza l'intelligenza artificiale al posto di un sacerdote.

Alla AI Week “The Algorithm Creed”: il primo confessionale “eretico” guidato dall’intelligenza artificialeDurante l’AI Week “The Algorithm Creed” è stato presentato il primo confessionale “eretico” gestito dall’intelligenza artificiale.

Temi più discussi: Alberto Fortis si racconta tra fede e musica: Gesù ha una forza più grande degli algoritmi; Henri Bergson tra fede e ragione : libertà, coscienza e mistero nell’epoca dell’intelligenza artificiale; Magnifica Humanitas: il Papa, l’algoritmo e le cose nuove; Lo strapotere delle big tech, l'essere umano ai tempi dell'algoritmo: cosa c’è scritto nell’Enciclica di Papa Leone sull’intelligenza artifciale?.

Differenze concrete in percorso e competenze tra Informatica e Ing. Inf. reddit

La comunicazione tra informazione, tecnologia e umanitàAlla Lumsa il seminario sul messaggio di Leone per la LX Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Il Premio Paoline Comunicazione e cultura 2026 assegnato a Lorena Bianchetti ... romasette.it

ENCICLICA MAGNIFICA HUMANITAS | Olah (Anthropic) in Vaticano? Fede e algoritmi possono andare d’accordoChris Olah, co-fondatore di Anthropic, presenterà insieme a papa Leone XIV la nuova enciclica sull'AI. Teologia vs. algoritmi? Al contrario ... ilsussidiario.net