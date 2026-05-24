Durante l’AI Week “The Algorithm Creed” è stato presentato il primo confessionale “eretico” gestito dall’intelligenza artificiale. Il progetto si basa sulla domanda su cosa accade quando si condividono dettagli personali con una macchina. Il confessionale permette agli utenti di parlare senza giudizio, con l’IA che registra e analizza le conversazioni. L’obiettivo è esplorare le implicazioni di affidare a un’AI uno spazio di autoespressione e riflessione privata.

RHO – “Il Confessionale AI nasce da una domanda molto semplice: cosa succede quando iniziamo a raccontare qualcosa di personale a una macchina?”. Un quesito semplice e diretto che racchiude tutta la quotidianità di un’epoca, la nostra, dove le persone fanno sempre più affidamento sull’intelligenza artificiale, in privato come sul lavoro e nella vita di tutti i giorni. Per provare a rispondere, all’AI WEEK 2026, il più grande evento europeo sull’IA in programma in Fiera Milano Rho, era presente un confessionale AI: “The Algorithm Creed – Il Confessionale”. L’installazione artistica immersiva realizzata da Matteo Mandelli, classe ’88 e artista... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Alla AI Week “The Algorithm Creed”: il primo confessionale “eretico” guidato dall’intelligenza artificiale

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