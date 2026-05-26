L'olandese impegnato al Mondiale ha una clausola di 25 milioni di euro valida per tutto il mese di dicembre. La trattativa tra il club e il giocatore potrebbe essere influenzata dalla durata del suo impegno in Qatar. La decisione sulla destinazione finale dell’attaccante dipenderà anche dall’esito della sua partecipazione ai Mondiali. Attualmente, si stanno valutando diverse opzioni tra le quali spiccano due possibili destinazioni.

I piani alti nerazzurri hanno già iniziato a sfogliare la margherita: Palestra o Dumfries, chi per la fascia destra? Questo il “dilemma” di casa Inter in vista del Mondiale, dove Denzel sarà la freccia dell’Olanda. Marco invece, dopo una stagione da protagonista tra le fila del Cagliari di Pisacane, andrà in vacanza e terrà il telefono spento. Penserà a tutto il suo agente. Il suo profilo è tra i più cercati. Comprensibile: 37 presenze, un gol, 4 assist, il debutto in Nazionale, attestati di stima ovunque. Insomma, Palestra da Buccinasco rappresenterebbe un investimento sicuro in linea con i progetti di Oaktree, ovvero arpionare giovani futuribili su cui costruire l’Inter che verrà. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tra certezze e futuro: Palestra o Dumfries, chi è meglio per l'Inter? Il confronto

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