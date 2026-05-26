Tempo di lettura: 2 minuti Ancora una proroga per il trasporto pubblico urbano di Benevento. La gestione del servizio resterà affidata a Trotta Bus almeno fino al prossimo mese di giugno. Un copione ormai consolidato che si ripete da gennaio scorso: alla vigilia della scadenza dell’attuale proroga, fissata al 30 maggio, il Comune si prepara infatti a concedere un nuovo rinvio in assenza di una soluzione definitiva per il Tpl cittadino. Nonostante le criticità e le carenze più volte denunciate negli ultimi mesi, Palazzo Mosti non avrebbe al momento alternative immediate. La macchina burocratica comunale è già al lavoro per predisporre l’ennesima proroga, mentre resta ancora complesso il passaggio di consegne tra l’attuale gestore e Air Campania, individuata come società subentrante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tpl Benevento, ancora una proroga per Trotta Bus: resta il nodo degli stalli blu

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Tpl nel caos, Trotta diserta il vertice: ora decide la Regione

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