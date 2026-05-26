Tper ha avviato i primi autobus a idrogeno, dotati di una cella a combustibile da 70 kilowatt alimentata dall’idrogeno contenuto in serbatoi sul tetto. Gli autobus raggiungono un’autonomia di circa 400 chilometri con un rifornimento. L’azienda ha stimato un risparmio annuo di 7 unità di misura non specificata. La sperimentazione mira a collegare meglio città e provincia tramite trasporto pubblico a basso impatto ambientale.

Una cella a combustibile da 70 kilowatt che si nutre dell’idrogeno nei serbatoi sul tetto, un’autonomia di 400 chilometri con un singolo ‘pieno’, un risparmio annuo di 7.700 tonnellate di CO2, un tempo di ricarica record di circa 10 minuti, ma anche prese Usb a bordo per rianimare telefoni e dispositivi. Dovevo essere operativi entro la fine di maggio e così è stato: ieri i primi ‘Solaris Urbino 12 hydrogen’ di Tper sono entrati in servizio su alcune corse delle linee 11, 14, 20, 36 e 92. L’iter autorizzativo dell’impianto di ricarica ad alta tecnologia nel deposito di via Battindarno è stato completato nei tempi previsti e la flotta a pieno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tper, ecco i primi bus a idrogeno: "Così collegano città e provincia"

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