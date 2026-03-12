A maggio entreranno in servizio 127 autobus a idrogeno di Tper, dotati di fuel cell da 70 kilowatt alimentate dai serbatoi sul tetto. Questi mezzi non emettono gas di scarico e possono percorrere fino a 400 chilometri con una singola ricarica. A bordo sono presenti prese Usb per i telefonini e il tempo di ricarica è stato ridotto ai minimi termini.

Nessuna combustione né emissioni, una ‘fuel cell’ da 70 kilowatt che si nutre dei serbatoi sul tetto, un’autonomia di 400 chilometri con un pieno, prese Usb a bordo per i telefoni e un tempo di ricarica record. E un risparmio di 7.700 tonnellate di CO2 all’anno in confronto agli inquinanti emanati dai motori endotermici. Tper presenta i ‘ Solaris Urbino ’, i nuovi 127 autobus a idrogeno – il 12% circa dell’intera flotta – nell’impianto di ricarica al deposito di via Battindarno: i veicoli a " impatto zero " saranno operativi entro maggio, per arrivare a pieno regime in estate. Sul piatto 75 milioni arrivati dal Pnrr, mentre per l’infrastruttura nel cuore di Borgo Panigale ci sono voluti sei milioni, coperti da Tper e da risorse Psnms (Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile ). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tper, ecco i bus a idrogeno. Pronti a maggio 127 mezzi

