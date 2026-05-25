Da oggi i primi 127 bus a idrogeno di Tper sono in servizio sulle strade di Bologna. La flotta, composta da veicoli alimentati con idrogeno, ha iniziato a circolare nella città, segnando l’avvio delle operazioni. La decisione fa parte di un progetto di sostituzione di veicoli più inquinanti e di promozione di mezzi di trasporto più ecologici. La flotta entrerà in funzione gradualmente, secondo un piano di distribuzione pianificato.

Bologna, 25 maggio 2026 – Primo giorno di servizio sulle strade di Bologna per i bus a idrogeno di Tper. Quanti sono i bus a idrogeno in circolazione. I primi Solaris Urbino 12 hydrogen hanno fatto il debutto in città su alcune corse delle linee 11, 14, 20, 36 e 92. Nei prossimi giorni inizieranno a circolare tutti i veicoli di questa tipologia: nel bacino bolognese saranno 127 i Solaris a idrogeno a fuel cell impiegati sulle linee urbane che richiedono mezzi di 12 metri di lunghezza e sui collegamenti suburbani tra il capoluogo e l'area metropolitana. Come funzionano . Si tratta di bus a zero emissioni inquinanti in atmosfera che faranno rifornimento nella stazione apposita realizzata nel deposito di via Battindarno con fondi del Pnrr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bus a idrogeno: da oggi circolano i primi 127 anche a Bologna

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