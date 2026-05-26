In Toy Story 5, Bullseye, il cavallo dei personaggi principali, parlerà per la prima volta dopo 27 anni. La decisione è stata presa per uniformare il doppiaggio del personaggio nel film. La voce di Bullseye sarà la stessa in tutte le versioni del film, eliminando le differenze precedenti. La produzione ha annunciato questa modifica senza specificare le ragioni, confermando che il personaggio avrà un ruolo più attivo rispetto al passato.

Dopo quasi tre decenni di silenzi, uno dei personaggi più amati di Toy Story avrà finalmente una voce nel quinto film Pixar. La sorpresa, però, nasconde un piccolo dettaglio che cambia completamente il significato di questo debutto storico. Nel mondo di Toy Story anche i personaggi muti hanno finito per diventare iconici. Anzi, forse proprio quel silenzio li ha resi ancora più memorabili. Per questo motivo la novità legata a Bullseye ha colpito il fandom Pixar quasi quanto il primo "verso" di Wall-E o il celebre "verso l'infinito e oltre" di Buzz Lightyear. Bullseye parlerà in Toy Story 5, ma soltanto in una versione molto particolare Da quando comparve per la prima volta in Toy Story 2 nel 1999, Bullseye è riuscito a conquistare il pubblico senza pronunciare neppure una parola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Toy Story 5 rompe una tradizione lunga 27 anni: Bullseye parlerà ma con un doppiaggio "uguale per tutti"

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