In Toy Story 5, Bullseye avrà una voce, interpretata da un attore specifico. La novità riguarda il fatto che il cavallo, finora silenzioso, parlerà nel nuovo capitolo. La decisione è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul motivo o sul ruolo che avrà. La voce di Bullseye sarà fornita da un attore scelto appositamente per questa funzione. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale della produzione.

Il franchise di Toy Story ci ha abituati a grandi emozioni, ma il prossimo capitolo promette di rompere una delle regole d’oro della saga. Sebbene il nucleo dei giocattoli protagonisti sia rimasto quasi invariato tra film, spin-off e cortometraggi, Toy Story 5 introdurrà un cambiamento radicale per uno dei personaggi più amati: Bullseye parlerà. Il celebre cavallo di Woody e Jessie, da sempre caratterizzato da versi e movenze puramente equine, romperà il silenzio. A prestargli la voce sarà una stella d’eccezione: l’attore Alan Cumming (noto per X-Men 2 ). Perché Bullseye parla in Toy Story 5? Svelato il mistero. La notizia ha comprensibilmente spiazzato i fan, ma non c’è da allarmarsi: non si tratterà di un cambiamento permanente. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Toy Story 5: Bullseye avrà una voce. Ecco chi è l’attore e perché il cavallo parlerà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOY STORY 5: BULLSEYE VOICE ACTOR REVEALED!

Notizie e thread social correlati

Jack Black: "Toy Story 3 era il finale perfetto, poi Pixar ha rovinato tutto con Toy Story 4"L’attore ha espresso chiaramente il suo parere riguardo alla saga di Toy Story, sostenendo che il terzo capitolo rappresentasse il finale ideale.

Toy Story 5 infrangerà una storica tradizione del franchiseSi fa sempre più strada l’attesa per Toy Story 5, il nuovo capitolo della saga Disney.

Argomenti più discussi: Toy Story 5 dà voce a Bullseye: scelta sorprendente Pixar; Toy Story 5 in arrivo: su Amazon c'è persino una versione Supreme Edizione Limitata.

Alan Cumming doppierà Bullseye in 'TOY STORY 5'. reddit

Toy Story 5 rivoluzionerà uno storico giocattolo della saga: parlerà per la prima volta!Uno dei giocattoli originali della saga, presente fin dal secondo capitolo di Toy Story, sarà completamente diverso nel quinto ... cinema.everyeye.it

It is quite exciting: Alan Cumming unveiled as Bullseye’s voice in 'Toy Story 5'Alan Cumming joins Toy Story 5 in a newly revealed role, adding fresh excitement to Pixar’s next sequel. Here’s what Bullseye’s return could mean for the story. msn.com