Si fa sempre più strada l’attesa per Toy Story 5, il nuovo capitolo della saga Disney. La produzione ha annunciato che il film romperà con una lunga tradizione del franchise, senza però fornire dettagli sulle modalità di questa novità. La pellicola, prevista per l’estate, si presenta come uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica. La trama, secondo le anticipazioni, potrebbe introdurre un cambiamento significativo nella serie.

Cresce la curiosità intorno al nuovo capitolo della saga Disney che infrange una storica tradizione del franchise, svolta drammatica nel plot in vista? Non è un mistero per nessuno che Toy Story 5 si presenti, sulla carta, come uno dei titoli più caldi dell'estate cinematografica. Grande è la curiosità del pubblico per il ritorno degli storici 'giocattoli animati' Buzz e Woody, che torneranno a riscaldare il cuore dei grandi e piccini. Ma c'è un però. Il nuovo capitolo si prepara a infrangere una tradizione del franchise per la prima volta che riguarda la classificazione della MPAA. Il rating di Toy Story 5 è stato svelato, come anticipato da Cbr.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Toy Story 5 infrangerà una storica tradizione del franchise

Toy Story 5 Will CHANGE The Franchise

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