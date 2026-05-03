Nella notte, una nuova opera di street art è comparsa a Waterloo Place, nel centro di Londra, attirando l’attenzione sui social media. L’artista anonimo noto come Banksy ha realizzato un murale che sembra criticare il presidente degli Stati Uniti e il sistema capitalistico. La creazione è diventata rapidamente virale online, suscitando discussioni e commenti tra gli utenti. La presenza dell’opera si aggiunge alle numerose installazioni che hanno caratterizzato la carriera dell’artista.

Nel cuore di Londra, a Waterloo Place, è apparsa nottetempo una nuova opera che ha fatto tremare i social e accendere i riflettori sulla street art più famosa del mondo. Stavolta Banksy ha abbandonato gli stencil e le bombolette spray per qualcosa di completamente diverso: una statua a grandezza naturale, installata su un piedistallo appositamente posizionato nell’area di St. James’s, a due passi dal monumento ai Caduti della guerra in Crimea e dalle statue di Edoardo VII e Florence Nightingale. L’opera raffigura un uomo in abito elegante che cammina con passo sicuro e deciso, ma con un particolare che ribalta completamente la scena: il volto completamente coperto da una grande bandiera che sventola.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Banksy è tornato e si scaglia contro Trump e il capitalismo: la sua nuova opera è già virale sui social

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Temi più discussi: Banksy è tornato con una statua; Banksy conferma: la nuova statua a Londra con l'uomo accecato dalla bandiera è sua; Nuova opera di Banksy spunta nel cuore di Londra: è sua la statua dell'uomo accecato dalla bandiera; Banksy torna a colpire con una nuova scultura nel cuore di Londra.

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Nuovi fascismi che avanzano e che seminano egemonia illiberale creatrice di una cultura specifica, quella della paura del cambiamento e di presa di posizione democratica. #Banksy la rappresenta bene. x.com