Festa Inter il balletto sexy di Barella è virale sui social

Da gazzetta.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria della finale di Coppa Italia contro la Lazio, alcuni giocatori dell'Inter hanno condiviso sui social video che mostrano momenti di festa negli spogliatoi. Tra questi, un balletto di Niccolò Barella, definito “sexy” da alcuni, è diventato virale grazie alla pubblicazione di Hakan Calhanoglu. Il video sta facendo il giro delle piattaforme social, attirando l’attenzione degli utenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Brani di festa dell'Inter negli spogliatoi dopo la finale di Coppa Italia vinta contro la Lazio sono stati condivisi sui social dai giocatori: il momento che sta facendo il giro dei social è questo balletto "sexy" di Niccolò Barella, ripreso e postato da Hakan Calhanoglu.🔗 Leggi su Gazzetta.it

festa inter il balletto sexy di barella 232 virale sui social
© Gazzetta.it - Festa Inter, il balletto "sexy" di Barella è virale sui social
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lautaro e compagni scatenati: festa Scudetto Inter in spogliatoio #scudetto #campioniditalia

Video Lautaro e compagni scatenati: festa Scudetto Inter in spogliatoio #scudetto #campioniditalia

Sullo stesso argomento

Festa Inter, le reazioni. Il club festeggia sui social: “Siamo campioni d'Italia”Milano, 3 maggio 2026 – "Siamo Campioooooni d'Italia": è il messaggio pubblicato su X con cui il club nerazzurro celebra la conquista dello scudetto...

Barella chiede inutilmente un rigore in Inter-Bodo Glimt e il suo volo esagerato diventa viraleNei minuti finali del primo tempo di Inter-Bodo Glimt dei playoff di Champions League, l'Inter ha reclamato con l'arbitro per due episodi nell'area...

Argomenti più discussi: Chivu scatenato: parte la festa in spogliatoio con i suoi giocatori! VIDEO; Scudetto Inter, le reazioni dei giocatori e dei tifosi vip sui social.

festa inter festa inter il ballettoInter vince anche la Coppa Italia, la gioia incontenibile dei neroazzurri: pioggia di champagne a bordo campo e balletti in spogliatoioPazza Inter, ma di gioia, per la sua decima Coppa Italia. Dopo lo scudetto, il ventunesimo, i nerazzurri concedono il bis: dopo la vittoria travolgente in campionato, i campioni d'Italia ... leggo.it

festa inter festa inter il ballettoFesta scudetto Inter, quando sarà: data, orario e il nuovo tragitto del pullman scopertoFesta scudetto Inter: data, orario e nuovo percorso del pullman scoperto per celebrare il 21° titolo nerazzurro. funweek.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web