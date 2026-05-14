Festa Inter il balletto sexy di Barella è virale sui social

Dopo la vittoria della finale di Coppa Italia contro la Lazio, alcuni giocatori dell'Inter hanno condiviso sui social video che mostrano momenti di festa negli spogliatoi. Tra questi, un balletto di Niccolò Barella, definito “sexy” da alcuni, è diventato virale grazie alla pubblicazione di Hakan Calhanoglu. Il video sta facendo il giro delle piattaforme social, attirando l’attenzione degli utenti.

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