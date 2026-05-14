Festa Inter il balletto sexy di Barella è virale sui social
Dopo la vittoria della finale di Coppa Italia contro la Lazio, alcuni giocatori dell'Inter hanno condiviso sui social video che mostrano momenti di festa negli spogliatoi. Tra questi, un balletto di Niccolò Barella, definito “sexy” da alcuni, è diventato virale grazie alla pubblicazione di Hakan Calhanoglu. Il video sta facendo il giro delle piattaforme social, attirando l’attenzione degli utenti.
Brani di festa dell'Inter negli spogliatoi dopo la finale di Coppa Italia vinta contro la Lazio sono stati condivisi sui social dai giocatori: il momento che sta facendo il giro dei social è questo balletto "sexy" di Niccolò Barella, ripreso e postato da Hakan Calhanoglu.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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