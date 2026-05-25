Papa Leone XIV ha pubblicato la sua prima enciclica, intitolata Magnifica humanitas, dedicata interamente all'intelligenza artificiale. Nell'enciclica, si affrontano i rischi di una possibile confusione culturale e linguistica, paragonandoli alla torre di Babele, e si discute di come l’IA possa influenzare la comunicazione e la società. La pubblicazione evidenzia un’attenzione speciale verso le implicazioni etiche e sociali dell’intelligenza artificiale.

Papa Leone XIV ha pubblicato la sua prima enciclica, Magnifica humanitas, che è dedicata interamente all’ intelligenza artificiale. Nel testo, il pontefice ammonisce contro i possibili effetti avversi che questa tecnologia potrebbe avere sulle persone, in vari ambiti della società, dal lavoro ai rapporti interpersonali. Ampio spazio è dato soprattutto all’effetto di aumento delle diseguaglianze che l’IA potrebbe avere. Il testo è diretto soprattutto ai dirigenti del settore, a cui Leone XIV si è già più volte rivolto. Nell’enciclica è presente anche un parallelo biblico, quello del mito della torre di Babele. La prima enciclica di Leone XIV. Magnifica humanitas è la prima enciclica di Leone XIV da quando è diventato Papa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Papa Leone XIV, cosa c’entra l’IA nella sua prima enciclica: “Evitare una nuova Babele”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PAPA LEONE XIV CONVOCA UN CONCISTORO STRAORDINARIO CIONCI: ORA DEVE SVELARE LA VERITÀ!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Papa Leone XIV presenta Magnifica Humanitas, la sua prima enciclica: “Disarmare l’IA per restare umani”

Leggi anche: Leone XIV presenta la sua prima enciclica: «Disarmiamo l’IA, restiamo umani»

Temi più discussi: Leone XIV: lo Spirito faccia crescere un mondo fraterno in cui regni la pace; Papa Leone XIV fa il gesto del six-seven in Vaticano: tutto quello che c’è dietro il meme; Papa Leone XIV: la prima enciclica è sull'intelligenza artificiale; Papa Leone XIV, in diretta su Tv2000 la visita ad Acerra.

Papa Leone XIV ha presentato Magnifica Humanitas, la sua prima enciclica dedicata all’intelligenza artificiale, invitando a disarmare l’IA e a preservare la centralità della persona umana x.com

Papa Leone XIV accetta le dimissioni del Vescovo Frank Dewane della Diocesi di Venezia; nomina il Reverendo Emilio Biosca Agüero, OFM Cap., come successore reddit

Magnifica Humanitas, cosa dice l’enciclica di Papa Leone XIV su intelligenza artificiale, lavoro e ruolo delle Big Tech. In cinque puntiLa prima enciclica di Papa Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas, affronta il rapporto tra uomo e intelligenza artificiale come nuova questione sociale del XXI secolo, richiamando esplicitamente ... infodata.ilsole24ore.com

Il papa contro la logica di potenza. Cosa dice Leone XIV in Magnifica HumanitasLeone XIV pubblica la nuova enciclica e smonta il mito della guerra inevitabile. Nel mirino la Realpolitik che normalizza il conflitto e ... formiche.net