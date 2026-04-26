Un'ampia porzione degli Stati Uniti si trova sotto un’allerta meteo che interessa oltre 55 milioni di persone. Le zone coinvolte sono principalmente Texas, Oklahoma e Arkansas, dove sono previste condizioni di forte rischio per tornado di livello 4, con vento EF-3, e grandinate con dimensioni superiori ai 10 centimetri. La situazione mette in allerta le autorità e i cittadini in queste aree, che devono prestare attenzione alle indicazioni ufficiali.

? Cosa sapere Oltre 55 milioni di persone a rischio tra Texas, Oklahoma e Arkansas.. Allerta livello 4 per tornado EF-3 e grandine superiore a 10 centimetri.. Oltre 55 milioni di persone sono esposte a rischi catastrofici tra Texas, Oklahoma e Arkansas dopo che supercelle violente hanno già colpito Archer City, in Texas, portando alla formazione di tornado al suolo. La situazione meteorologica nelle zone centrali e meridionali degli Stati Uniti è in fase di escalation. La NOAA ha identificato un pericolo imminente per lo sviluppo di vortici distruttivi, mentre la combinazione tra una depressione in approfondimento sul Texas Panhandle e un fronte caldo che risale l’Oklahoma sta alimentando fenomeni estremi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA, allerta meteo: 55 milioni di persone tra tornado e ghiaccio

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