Usa tornado colpisce Michigan e Oklahoma | ci sono morti e feriti

Un tornado ha colpito il sud del Michigan, causando la morte di almeno quattro persone e danneggiando diverse abitazioni. Nello stesso periodo, due persone sono morte in Oklahoma a causa delle tempeste associate. Le autorità stanno ispezionando le aree colpite e stanno prestando soccorso alle persone coinvolte. Le operazioni di ricerca e recupero sono in corso nelle zone più colpite.

Le autorità nel sud del Michigan scavano tra le macerie, dopo che un tornado ha provocato la morte di almeno quattro persone, durante violente tempeste che hanno causato due morti anche in Oklahoma. I primi soccorritori di diverse agenzie nella zona di Union Lake, vicino a Union City, hanno cercato altre possibili vittime e hanno lavorato per liberare le strade. La zona è stata colpita da un tornado EF3 con venti di almeno 241 kmh.

Tornado nel Michigan, almeno 4 morti e 12 feritiTre vittime vicino a Union City e una quarta a 80 chilometri a ovest. La governatrice ha attivato un centro operativo di emergenza per coordinare i soccorsi a causa del maltempo che ha colpito lo ... tg24.sky.it

