Torna Tipicamente Chiavari il mercatino agroalimentare di eccellenze del territorio

Da genovatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Torna “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare dedicato ai prodotti tipici e locali del territorio. L’evento si svolge ogni quarto fine settimana del mese, organizzato da Confesercenti Genova in collaborazione con Assoartisti. Durante le date previste, vengono esposte e vendute specialità enogastronomiche liguri e prodotti di eccellenza della regione. L’iniziativa mira a promuovere le produzioni agricole e artigianali locali, attirando visitatori e appassionati del settore.

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Proseguono gli appuntamenti del 2026 con “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare di prodotti tipici e locali organizzato da Confesercenti Genova in collaborazione con Assoartisti, che, come ogni quarto fine settimana del mese, propone eccellenze enogastronomiche liguri e prodotti di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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