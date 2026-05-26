Torna Tipicamente Chiavari il mercatino agroalimentare di eccellenze del territorio

Notizia in breve

Torna “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare dedicato ai prodotti tipici e locali del territorio. L’evento si svolge ogni quarto fine settimana del mese, organizzato da Confesercenti Genova in collaborazione con Assoartisti. Durante le date previste, vengono esposte e vendute specialità enogastronomiche liguri e prodotti di eccellenza della regione. L’iniziativa mira a promuovere le produzioni agricole e artigianali locali, attirando visitatori e appassionati del settore.