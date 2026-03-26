Torna Tipicamente Chiavari il mercatino agroalimentare di eccellenze del territorio

Torna “Tipicamente Chiavari”, il mercatino dedicato ai prodotti tipici e locali, organizzato da Confesercenti Genova in collaborazione con Assoartisti. L’evento si tiene ogni quarto fine settimana del mese e presenta anche in questa occasione prodotti enogastronomici liguri e di stagione. È il terzo appuntamento del 2026 con questa iniziativa che promuove le eccellenze del territorio.

Terzo appuntamento del 2026 con “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare di prodotti tipici e locali organizzato da Confesercenti Genova in collaborazione con Assoartisti, che, come ogni quarto fine settimana del mese, propone eccellenze enogastronomiche liguri e prodotti di stagione. Appuntamento sabato 28 e domenica 29 marzo in via Rivarola a Chiavari dalle 9 alle 19. Domenica dalle ore 10:30 diretta Facebook con la rubrica “Dal banco alla tavola”, a cura di Marco Benvenuto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Torna “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare di eccellenze del territorio Articoli correlati Prima del 2026 per “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare di eccellenze del territorioPrimo appuntamento del 2026 con “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare di prodotti tipici e locali organizzato da Confesercenti Genova... Tutto quello che riguarda Tipicamente Chiavari Temi più discussi: Confesercenti Liguria: Tigullio, sabato e domenica torna Tipicamente Chiavari con Marco Benvenuto; Mostra di pani e dolci delle tradizioni pasquali ad Agrigento; Weekend a Genova: cosa fare il 28 e 29 marzo tra Rolli Days, Alessandro Barbero, sagre ed escursioni; Confesercenti Roma: al via il Festival del Carciofo Romanesco. Tipicamente Chiavari, il mercatino di prodotti locali ed eccellenze con Marco BenvenutoSi rinnova, come ogni ultimo weekend del mese, l'appuntamento con Tipicamente Chiavari, il mercatino agroalimentare organizzato da Confesercenti Genova con il patrocinio del Comune di Chiavari: sabato ... mentelocale.it Tipicamente Chiavari, agroalimentare e ritmi jazz in via RivarolaChiavari – Tornano le bancarelle dell’agroalimentare. Sabato e domenica, in via Rivarola, a Chiavari, si rinnoverà l’appuntamento mensile con Tipicamente Chiavari, il mercatino organizzato da ... ilsecoloxix.it La Casana Chiavari - facebook.com facebook