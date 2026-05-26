Torna per la 26esima edizione San Giorgio in festa | nel weekend musica dal vivo e golosa gastronomia

A partire da venerdì 29 maggio e fino a martedì 2 giugno, torna la 26esima edizione di "San Giorgio in Festa", la manifestazione organizzata dalla Polisportiva Aurora di San Giorgio con il patrocinio del Quartiere Cervese Nord. L'evento si terrà all'area parrocchiale e sarà arricchito da un vasto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Milano Cortina, Mattarella e Giorgia Meloni alla cerimonia d'apertura

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