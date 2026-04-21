Sagra della Porchetta a San Colombano Certenoli | 25 Aprile con gastronomia e musica dal vivo

Sabato 25 aprile, a partire dalle 12, si svolge a San Colombano Certenoli la tradizionale Sagra della Porchetta. L’evento include offerte gastronomiche a base di porchetta e musica dal vivo, attirando residenti e visitatori della zona. La manifestazione si tiene nel centro del paese, con stand e punti di intrattenimento all’aperto. La giornata è dedicata alla celebrazione delle specialità locali e alla festa popolare della comunità.

Sabato 25 aprile a partire dalle 12 appuntamento a San Colombano Certenoli per la Sagra della Porchetta. Oltre al piatto forte, sarà possibile degustare tanti altri piatti tipici. Dopo pranzo intrattenimento musicale con l'Orchestra Caravel.L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo. I.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Sagra della Primavera a San Colombano con stand gastronomici e musica dal vivoDomenica 22 marzo si festeggia a San Colombano con la Sagra della Primavera a cura del Circolo Acli. Leggi anche: Sagra della Porchetta in Val Bisagno con ricco menù e intrattenimento musicale Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Festa della Frasca il 25 aprile: stand gastronomico, musica con Luciano Gaggia.; Sagre nel weekend del 25 aprile: cosa fare a Genova tra fave e salame, focaccette e farinata; Tissi apre la nuova edizione della Sagra del carciofo selvatico - L'Unione Sarda.it; Torna la Sagra del Vino a Testaccio: quattro giorni di eccellenze italiane e divertimento a ingresso gratuito. Sagra della Porchetta a San Colombano 2026Sabato 25 aprile 2026, festa della Liberazione, è in programma la Sagra della Primavera, organizzata dal Circolo Acli San Colombano. Apertura degli stand gastronomici alle ore 12 (con la porchetta cot ... mentelocale.it Niente Sagra della Porchetta di Ariccia nel 2025: la 73esima edizione salta, ecco perchéLa Sagra della Porchetta si prende una pausa: nel 2025 salta il tradizionale appuntamento ad Ariccia, la notizia arriva dal Comune e dai Produttori di Porchetta di Ariccia IGP. Leggi tutte le notizie ... fanpage.it SAGRA DELLA PORCHETTA - facebook.com facebook