Torna L’Invasione dell’UltrArte | le opere di 37 artisti esposte nel centro storico genovese
Dal 27 al 30 maggio, nel centro storico di Genova, si svolge la terza edizione di “L’Invasione dell’UltrArte”. Durante questi quattro giorni, 37 artisti espongono le loro opere all’aperto, trasformando le strade in una galleria a cielo aperto. L’evento è stato promosso dall’associazione Passo Blu Iac e dal Civ Luccoli, coinvolgendo vari spazi pubblici del quartiere.
Da mercoledì 27 a sabato 30 maggio il centro storico di Genova torna a trasformarsi in una galleria a cielo aperto grazie alla terza edizione de “L’Invasione dell’UltrArte”, evento creato e promosso dall’Aps Passo Blu Iac in collaborazione con il Civ Luccoli. Un progetto site-specific gratuito. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie e thread social correlati
Le opere dell'artista avellinese Angela Magliaro esposte alla Casina VanvitellianaLe opere dell’artista avellinese Angela Magliaro sono attualmente in mostra presso la Casina Vanvitelliana.
Nuove opere di riqualificazione nel centro storico: arrivano basoli, luce a led e arrediA partire da lunedì 20 aprile, nel centro storico di Corsano inizieranno lavori di riqualificazione.
Temi più discussi: L’invasione dell’UltrArte, i vicoli diventano una galleria; Torna a Genova L'Invasione dell'UltrArte con le opere di Fieschi, Bonomi e Tardito; Centro storico, torna L’invasione dell’UltrArte: opere ovunque dal 27 al 30 maggio; L’Invasione dell’UltrArte torna nel centro storico: quattro giorni di arte tra via Luccoli, vico della Casana e via XXV Aprile.
L’Invasione dell’UltrArte torna nel centro storico: quattro giorni di arte tra via Luccoli, vico della Casana e via XXV Aprile x.com
Torna a Genova L'Invasione dell'UltrArte con le opere di Fieschi, Bonomi e Tardito. Galleria a cielo aperto nel centro storico dal 27 al 30 maggio #ANSA facebook
Una serie in più parti sull'invasione italiana dell'Etiopia reddit
Torna a Genova l'invasione dell'UltrArte con le opere di Fieschi, Bonomi e Tardito(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - Il centro storico di Genova diventa una galleria d'arte a cielo aperto con L'Invasione dell'UltrArte, evento creato e promosso dall'Aps Passo Blu Iac in collaborazione con il ... msn.com
Centro storico, torna L’invasione dell’UltrArte: opere ovunque dal 27 al 30 maggioCentro storico, torna L’invasione dell’UltrArte: opere ovunque dal 27 al 30 maggio ... msn.com