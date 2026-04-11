Nuove opere di riqualificazione nel centro storico | arrivano basoli luce a led e arredi
A partire da lunedì 20 aprile, nel centro storico di Corsano inizieranno lavori di riqualificazione. Gli interventi prevedono l’installazione di basoli, l’illuminazione a led e nuovi arredi urbani. La manutenzione riguarda alcune aree specifiche della zona, seguendo il calendario stabilito dall’amministrazione comunale. Le opere sono parte di un progetto volto a migliorare gli spazi pubblici del centro storico.
CORSANO – Saranno avviati tra una decina di giorni, e quindi da lunedì 20 aprile, i nuovi interventi di riqualificazione di alcuni tratti del centro storico di Corsano come stabilito dal cronoprogramma dell’amministrazione comunale del sindaco Francesco Caracciolo, che prosegue nel suo progetto.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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