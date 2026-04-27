Le opere dell' artista avellinese Angela Magliaro esposte alla Casina Vanvitelliana

Le opere dell’artista avellinese Angela Magliaro sono attualmente in mostra presso la Casina Vanvitelliana. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerose esposizioni in Italia e all’estero, dove ha presentato lavori di pittura contemporanea. Le sue creazioni sono caratterizzate da un forte slancio creativo e sono state definite “poetessa della natura” dal critico d’arte Dino Marasà. La mostra mette in evidenza la sua capacità di esprimere energia attraverso la pittura.

Un’innata passione per l’arte, da molti anni protagonista su importanti palcoscenici dedicati alla pittura contemporanea in Italia e all’estero, ogni sua opera rappresenta una reale espressione di dirompente energia creativa, definita “poetessa della natura” dal critico d’arte Dino Marasà. Questo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Alla Casina Vanvitelliana la mostra “Omaggio a Pinocchio” e tanti eventi collateraliL’iniziativa, in collaborazione con il Comune di Bacoli ed il Centro Ittico Campano spa, è promossa dall’Associazione “Il Borgo di Pinocchio... Alla Casina Vanvitelliana arriva “Il Giardino Infestato”: spettacolo immersivo tra misteri, leggende e spiritiIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.