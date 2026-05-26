Torna la passeggiata Zodiac Palermo astrale | l' itinerario che intreccia mitologia ermetismo e astronomia

Qual è l'origine del cosmo? Che legame unisce l'uomo e le stelle? È possibile “leggerle” e come? Domenica 7 giugno nuovo appuntamento con "ZodiacPalermo astrale", la passeggiata raccontata Tacus in cui architettura urbana e corpi celesti si incontrano in un affascinante gioco di specchi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Torna l'Itinerario Zodiac/Palermo astrale, viaggio metafisico attraverso il cuore più antico della cittàDomenica 19 aprile si terrà l’evento “Zodiac/Palermo astrale”, un itinerario che unisce architettura urbana e corpi celesti in una passeggiata...

Torna il tour che esplora la Kalsa, domenica l'itinerario nel cuore arabo di PalermoDomenica 24 maggio alle 10:30 si svolgerà un nuovo tour che attraversa la Kalsa, il quartiere arabo nel cuore storico di Palermo.