Torna l' Itinerario Zodiac Palermo astrale viaggio metafisico attraverso il cuore più antico della città
Domenica 19 aprile si terrà l’evento “ZodiacPalermo astrale”, un itinerario che unisce architettura urbana e corpi celesti in una passeggiata guidata. Organizzato da Tacus, il percorso si propone come una lettura astrale della città, mettendo in relazione i luoghi e le strutture con i simboli dello zodiaco. L’iniziativa si svolge nel cuore più antico di Palermo, offrendo un viaggio attraverso le connessioni tra l’uomo e le stelle.
Un itinerario in cui architettura urbana e corpi celesti si incontrano in un gioco di specchi. Domenica 19 aprile appuntamento con “ZodiacPalermo astrale”, la passeggiata raccontata Tacus concepita come una lettura astrale della città per svelare l’antico legame fra l’uomo e le stelle: una mappa.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Palermo sempre più curtigghiara: il nuovo itinerario attraverso intrighi e pettegolezzi della città di una voltaDomenica 8 febbraio, alle ore 10:30, appuntamento in piazza San Domenico per un nuovo tour, Palermo sempre più “curtigghiara”.
A Palermo torna il tour dei Beati Paoli, itinerario tra catacombe e cripte legato alla leggenda della settaDomenica 19 aprile, dalle 10 alle 13 circa, torna il tour dei Beati Paoli, organizzato da ArcheOfficina.