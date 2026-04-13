Torna l' Itinerario Zodiac Palermo astrale viaggio metafisico attraverso il cuore più antico della città

Domenica 19 aprile si terrà l’evento “ZodiacPalermo astrale”, un itinerario che unisce architettura urbana e corpi celesti in una passeggiata guidata. Organizzato da Tacus, il percorso si propone come una lettura astrale della città, mettendo in relazione i luoghi e le strutture con i simboli dello zodiaco. L’iniziativa si svolge nel cuore più antico di Palermo, offrendo un viaggio attraverso le connessioni tra l’uomo e le stelle.