Torna la ‘Festa dei Lettori’ | parole musica e colori per chi ama leggere e ascoltare

Notizia in breve

Nel cortile della biblioteca ‘Anne Frank’ di Copparo si svolge la ‘Festa dei Lettori’. L’evento prevede spettacoli, musica e installazioni artistiche rivolte a chi ama leggere e ascoltare. La manifestazione si svolge in un ambiente all’aperto, con spazi dedicati alle attività culturali e momenti di intrattenimento per il pubblico. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge diverse associazioni locali.