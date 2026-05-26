Torna la ‘Festa dei Lettori’ | parole musica e colori per chi ama leggere e ascoltare

Da ferraratoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel cortile della biblioteca ‘Anne Frank’ di Copparo si svolge la ‘Festa dei Lettori’. L’evento prevede spettacoli, musica e installazioni artistiche rivolte a chi ama leggere e ascoltare. La manifestazione si svolge in un ambiente all’aperto, con spazi dedicati alle attività culturali e momenti di intrattenimento per il pubblico. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge diverse associazioni locali.

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Il cortile della biblioteca ‘Anne Frank’ di Copparo è pronto a trasformarsi in un’isola di parole, colori, musica ed emozioni per accogliere chi ama leggere, ascoltare e lasciarsi trasportare dalle storie. Giovedì 28 dalle 16.30 torna, infatti, l’appuntamento con la ‘Festa dei Lettori’. Tante le. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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