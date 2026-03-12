Benevento-Foggia l’appello della Curva Sud | Chi ama questi colori deve esserci

A tre giorni dal calcio d'inizio della sfida tra Benevento e Foggia, i sostenitori del Benevento si stanno organizzando per riempire lo stadio Vigorito. La Curva Sud ha lanciato un appello ai tifosi, invitandoli a essere presenti per sostenere la squadra. La partita è in programma il 15 marzo alle 14:30 e l'entusiasmo tra i tifosi cresce in vista della gara.

Tempo di lettura: 2 minuti A tre giorni dal fischio d’inizio di Benevento-Foggia (15 marzo, ore 14:30), sale la temperatura del tifo giallorosso che si sta mobilitando per riempire il più possibile il “Vigorito”. Anche per il divieto di vendita on line, non siamo per ora ai livelli della gara contro il Catania che ha fatto registrare il record di spettatori (9.733), ma con il passare del tempo cresce il desiderio di non mancare ad una sfida che potrebbe avvicinare ancora di più la Strega al ritorno in serie B. Sono circa un migliaio i tagliandi venduti fino ad ora ed un forte appello ad acquistare i biglietti è arrivato dalla Curva Sud, cuore del tifo giallorosso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento-Foggia, l’appello della Curva Sud: “Chi ama questi colori deve esserci” Articoli correlati “No alle squadre B”, la Curva Sud non sarà a Caravaggio per Atalanta U23-BeneventoNon ci saranno i tifosi della Curva Sud domenica al comunale di Caravaggio in occasione di Atalanta U23-Benevento. Leggi anche: Scontro Curva Sud-Biancolino: “Chi non regge il peso di questa piazza può andare via” BENEVENTO -MONOPOLI CURVA SUD Tutti gli aggiornamenti su Benevento Foggia l'appello della Curva... Temi più discussi: Benevento-Foggia, da lunedì pomeriggio al via la prevendita; CALCIO. BENEVENTO-FOGGIA, LA COMUNITA’ DI VITULANO AL CIRO VIGORITO; Serie C, risultati e classifica della 31° giornata: il Benevento allunga ancora sul Catania. Dietro è bagarre per il terzo posto; Benevento-Foggia, arbitra Poli di Verona. BENEVENTO FOGGIA Benevento-Foggia: entusiasmo alle stelle per i padroni di casa che sognano la BIl sogno della promozione in Serie B è sempre più vicino e la tifoseria giallorossa si prepara a sostenere la squadra ... statoquotidiano.it Benevento-Foggia: formazioni, dove vederla in tv e streamingIl Benevento intravede la promozione diretta ed ospita un Foggia reduce da 9 sconfitte consecutive: formazioni, canale tv e diretta streaming. calciomercato.com Benevento Calcio, ripresa degli allenamenti in vista del testacoda con il Foggia facebook