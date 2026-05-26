Torna il Festival Incontri | da Tertulia a Too da Il Germoglio a Buontempo tra ambiente cultura e fragilità
Il Festival Incontri si svolgerà nel fine settimana, con eventi che si terranno tra il primo e il secondo fine settimana di primavera. La manifestazione include incontri e attività presso varie sedi, tra cui Tertulia, Too, Il Germoglio e Buontempo. Il programma si concentra su temi legati all’ambiente, alla cultura e alle fragilità sociali. La rassegna si svolge nella città di Piacenza e coinvolge diversi spazi cittadini.
Doppio week end per la nuova edizione del “Festival Incontri – Ambiente, cultura e fragilità”, che torna stavolta nel cuore della primavera piacentina.L’ottava edizione ci porterà una lunga serie di eventi che toccheranno 4 luoghi della nostra città: il Chiosco Sociale “Tertulia” gestito dalla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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