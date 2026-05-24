Da giovedì, a Lecce, il Festival dell'Energia riunisce esperti e pubblico per tre giorni di incontri e approfondimenti. La manifestazione si concentra su temi legati alla sostenibilità, innovazione e uso delle risorse. Durante l’evento, si alternano dibattiti, presentazioni e workshop. Le autorità locali partecipano alle discussioni, mentre gli organizzatori annunciano iniziative legate alla promozione di pratiche energetiche più efficienti. La manifestazione si svolge in spazi pubblici e culturali della città.

Il tema dell'energia sta diventando sempre più centrale in questo 2026. L'ultimo conflitto, quello tra Usa e Iraq, ha fatto sì che ogni giorno le prime pagine dedicate a questa importantissima questione crescano in maniera esponenziale. Ma c'è chi discute e approfondisce queste problematiche ormai da anni, con uno sguardo sempre proiettato al futuro. Il Festival dell'Energia, in programma a Lecce da giovedì 28 maggio a sabato 30, è infatti giunto alla quattordicesima edizione. Il titolo scelto per quest'anno, “Energia e Libertà. L’Europa alla prova del futuro" si inserisce alla perfezione nel delicato contesto internazionale, con le bollette alle stelle e scenari ancora molto incerti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cultura, eventi e autorità: da giovedì a Lecce torna il Festival dell'Energia

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