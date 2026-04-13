Cultura tecnologia e ambiente protagonisti della primavera | al via il ciclo di incontri Insieme in sede
Prende il via a Forlì il nuovo ciclo di appuntamenti culturali “Insieme in sede”, promosso dall’Nuova Civiltà delle Macchine. L’iniziativa, ospitata presso la sede dell’associazione in via Valverde 15, si propone come uno spazio di confronto e condivisione aperto non solo ai soci, ma a tutta la.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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